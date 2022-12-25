Виктория Сливко: «Гонка получилась просто великолепной. Мы с Дербушевой сопротивлялись до последнего друг с другом»

Российская биатлонистка прокомментировала выступление в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Рязани (2-е место).

«Стабильность – это очень радует. Сегодня гонка получилась просто великолепной. Борьба на последнем круге такая с Томой (Дербушевой) – я несколько раз подумала, что буду вторая, и несколько раз, что третья. Мы с ней сопротивлялись до последнего друг с другом.

Сегодня, наверное, был мой самый быстрый масс-старт, скорость очень высокая. И состояние было очень хорошее.

Сейчас отправляюсь в Тюмень, там проведу небольшой сбор, потом отправлюсь в Рыбинск на Кубок России, а потом уже в Минск на этапы Кубка Содружества», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».