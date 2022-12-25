Виктория Сливко: «Гонка получилась просто великолепной. Мы с Дербушевой сопротивлялись до последнего друг с другом»

Теги сборная России жен Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Кубок Содружества Биатлон

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала выступление в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Рязани (2-е место).

«Стабильность – это очень радует. Сегодня гонка получилась просто великолепной. Борьба на последнем круге такая с Томой (Дербушевой) – я несколько раз подумала, что буду вторая, и несколько раз, что третья. Мы с ней сопротивлялись до последнего друг с другом.

Сегодня, наверное, был мой самый быстрый масс-старт, скорость очень высокая. И состояние было очень хорошее.

Сейчас отправляюсь в Тюмень, там проведу небольшой сбор, потом отправлюсь в Рыбинск на Кубок России, а потом уже в Минск на этапы Кубка Содружества», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

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5 комментариев

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Mobo
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Ответ Биатлонная зима
Вика молодец и я за нее болею с этом сезоне
А за Бэтмэнову?
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Люблю Женьку
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Вика молодец, практически с пьедестала не уходит. Борьба с Томой была классной! 👌 👍
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Биатлонная зима
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Вика молодец и я за нее болею с этом сезоне
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Огюст
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Неплохо Вика в целом выступаешь -молодец ! Успехов и далее в Новом году !
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ivan 07
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Вику с наступающим и успешного сезона.
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