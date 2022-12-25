Майгуров о международном биатлоне: «У них там проблемы со свинцом. Наверное, нужно уже все к нам переносить»

Президент Союза биатлонистов России ( ) Виктор Майгуров рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) испытывает интерес к российским стартам.

«Они следят за нами, они задают вопросы: что вы проводите и как вы проводите. У них есть интерес, чтобы «Матч ТВ» покупал права и показывал в России. Мы говорим, что это вопрос не к нам, а к «Матч ТВ».

Спрашивают про лазерный биатлон, потому что у них там есть проблемы со свинцом в Европе. Наверное, нужно уже все к нам переносить, чтобы было проще», – сказал Майгуров в эфире « ».

Виктор Майгуров: «Неформальный контакт с IBU есть. Даже Бессеберг три дня назад звонил, поздравлял с Рождеством»