Майгуров о международном биатлоне: «У них там проблемы со свинцом. Наверное, нужно уже все к нам переносить»

Теги телевидение Кубок мира по биатлону Союз биатлонистов России IBU Виктор Майгуров Матч ТВ Биатлон

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) испытывает интерес к российским стартам.

«Они следят за нами, они задают вопросы: что вы проводите и как вы проводите. У них есть интерес, чтобы «Матч ТВ» покупал права и показывал в России. Мы говорим, что это вопрос не к нам, а к «Матч ТВ».

Спрашивают про лазерный биатлон, потому что у них там есть проблемы со свинцом в Европе. Наверное, нужно уже все к нам переносить, чтобы было проще», – сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».

Виктор Майгуров: «Неформальный контакт с IBU есть. Даже Бессеберг три дня назад звонил, поздравлял с Рождеством»

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15 комментариев

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Сергей Ка
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Смех да и только с этого майгурова. У них по 60 тысяч приходило на масс старт, у майгурова же пустые трибуны
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vatto
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русских в биатлоне уже белоруссы дерут а он про свинец...у них за бугром....не позорься витек...
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Антон
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Когда правильно понял политику партии. У нас не было пуль на соревнованиях? Расскажи что у них не было в 2 раза больше. У нас не показывают гонки? Объясни что они страдают от этого в 2 раза сильнее, спать не могут. В общем ври патриотично, это скрепа.
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СынМилосердова
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Витя молодец, Витя понял принцип: говори то, что нравится наверху и будешь в шоколаде. А то, что это брехня - никого не волнует.
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Игорь Замаруев
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Он не читал новости, что у нас не хватало пуль?
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Игорь Замаруев
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Ответ Atsuktuvas
Со всем ТАМ проблемы - куда не плюнь. А вот ТУТ проблемы только две. И на все века...
Да, две: царизм и дураки
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Atsuktuvas
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Со всем ТАМ проблемы - куда не плюнь. А вот ТУТ проблемы только две. И на все века...
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dimur
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Штирлиц шел по улице и вдруг почувствовал, что сзади летит с леденящим душу звуком свинец. Штирлиц быстро свернул за угол и свинец с громким хрюканьем пронесся мимо.
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mold-cel
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они следят за нами, они задают вопросы: где вы берете такие замечательные грибы?
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Ярик01
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Эти люди, что спрашивают как и что проводят в России, они сейчас с тобой рядом, в комнате?
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Сергей Рыжов
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Ответ Alarus du Bardak.
Не надо все к вам. Ужаснейшая графика, ужасный показ. Трассы с асфальтовыми проталинами. Отмены гонок постоянные из-за 30-градусных морозов. Общий низкий уровень организации.
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Саша
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Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!
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left 1
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чем это запахло? аааа звиздежом
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Аркус
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Зато у нас свинца полно, в соседней стране с февраля потратить не можем.
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Alarus du Bardak.
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Не надо все к вам. Ужаснейшая графика, ужасный показ. Трассы с асфальтовыми проталинами. Отмены гонок постоянные из-за 30-градусных морозов. Общий низкий уровень организации.
+57
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