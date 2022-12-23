Виктор Майгуров: «Мы нацелены вернуться в международный календарь IBU. Так или иначе подвижки определенные есть»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России IBU Виктор Майгуров Матч ТВ Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил о намерении вернуться на международные соревнования. 

«Мы нацелены вернуться в международный календарь IBU, тем более что так или иначе подвижки определенные, я считаю, есть.

Мы тренируемся, чтобы в любой момент вернуться. Не все зависит от нас и от IBU, но уверен, что здравый смысл восторжествует», — сказал Майгуров.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Igor
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что слыхать, кто от Великороссии выступит на Рождественской гонке в Гельзенкирхене?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Комличенко Игорь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как там замерзающая без ,,духовно-скрепного,, газа Европа поживает?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кац Мац
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
лет через 6 может и вернетесь
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий