Виктор Майгуров: «Мы нацелены вернуться в международный календарь IBU. Так или иначе подвижки определенные есть»

Глава Союза биатлонистов России ( ) заявил о намерении вернуться на международные соревнования.

«Мы нацелены вернуться в международный календарь IBU, тем более что так или иначе подвижки определенные, я считаю, есть.

Мы тренируемся, чтобы в любой момент вернуться. Не все зависит от нас и от , но уверен, что здравый смысл восторжествует», — сказал Майгуров.