Виктор Майгуров: «Мы нацелены вернуться в международный календарь IBU. Так или иначе подвижки определенные есть»
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил о намерении вернуться на международные соревнования.
«Мы нацелены вернуться в международный календарь IBU, тем более что так или иначе подвижки определенные, я считаю, есть.
Мы тренируемся, чтобы в любой момент вернуться. Не все зависит от нас и от IBU, но уверен, что здравый смысл восторжествует», — сказал Майгуров.
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