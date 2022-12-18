Кубок IBU. Стремсхайм, Эвербю, Андерсон, Ломбардо, Фрацшер выступят в большом масс-старте

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18 декабря в Италии на этапе Кубка IBU по биатлону пройдет масс-старт у мужчин. 

Кубок IBU по биатлону-2022/23

2-й этап 

Риднау-валь Риданна, Италия

Мужчины

Большой масс-старт

Начало – 12.30 по московскому времени. 

Старт-лист 

1. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

2. Матс Эвербю (Норвегия)

3. Александр Андерсен (Норвегия) 

4. Оскар Ломбардо (Италия)

5. Лукас Фрацшер (Германия) 

6. Мартин Улдал (Норвегия) 

7. Доминик Шмук (Германия) 

8. Адам Вацлавик (Чехия) 

9. Витеслав Хорниг (Чехия) 

10. Мартин Невланн (Норвегия) 

11. Марко Гросс (Германия)

12. Реми Брутье (Франция) 

18. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия) 

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