Кубок IBU. Гонка преследования. Стремсхайм стартует 1-м, Ломбардо – 2-м, Улдал – 3-м, Александр Андерсен – 5-м, Фрацшер – 6-м
17 декабря на втором этапе Кубка IBU в Италии пройдет мужская гонка преследования.
Кубок IBU по биатлону-2022/23
2-й этап
Риднау-валь Риданна, Италия
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 12.30 по московскому времени.
Старт-лист
1. Эндре Стремсхайм (Норвегия)
2. Оскар Ломбардо (Франция) – 0,02
3. Мартин Улдал (Норвегия) – 0,07
4. Матс Эвербю (Норвегия) – 0,07
5. Александр Андерсен (Норвегия) – 0,12
6. Лукас Фрацшер (Германия) – 0,29
7. Доминик Шмук (Германия) – 0,29
8. Поль Фонтейн (Франция) – 0,45
9. Витеслав Хорниг (Чехия) – 0,47
10. Адам Вацлавик (Чехия) – 0,57
11. Мартин Невланн (Норвегия) – 0,59...
15. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия) – 1,11...
21. Марко Гросс (Германия) – 1,24
22. Йоханнес Донхаузер (Германия) – 1,25
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