Кубок IBU. Гонка преследования. Стремсхайм стартует 1-м, Ломбардо – 2-м, Улдал – 3-м, Александр Андерсен – 5-м, Фрацшер – 6-м

Теги сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты Кубок IBU Эрленд Овренг Бьонтегорд сборная Чехии Адам Вацлавик Марко Гросс Александр Андерсен Йоханнес Донхаузер Доминик Шмук Эндре Стремсхайм Лукас Фрацшер Витеслав Хорниг Оскар Ломбардо Мартин Невланн Мартин Улдал Поль Фонтейн Биатлон

17 декабря на втором этапе Кубка IBU в Италии пройдет мужская гонка преследования. 

Кубок IBU по биатлону-2022/23

2-й этап

Риднау-валь Риданна, Италия

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 12.30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

2. Оскар Ломбардо (Франция) – 0,02

3. Мартин Улдал (Норвегия) – 0,07

4. Матс Эвербю (Норвегия) – 0,07

5. Александр Андерсен (Норвегия) – 0,12

6. Лукас Фрацшер (Германия) – 0,29

7. Доминик Шмук (Германия) – 0,29

8. Поль Фонтейн (Франция) – 0,45

9. Витеслав Хорниг (Чехия) – 0,47

10. Адам Вацлавик (Чехия) – 0,57

11. Мартин Невланн (Норвегия) – 0,59...

15. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия) – 1,11...

21. Марко Гросс (Германия) – 1,24

22. Йоханнес Донхаузер (Германия) – 1,25

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные