Кубок IBU. Стремсхайм, Эвербю, Хорн, Фрацшер, Александр Андерсен, Лапшин пробегут спринт

Теги сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты Кубок IBU Тимофей Лапшин сборная Финляндии сборная Чехии сборная Латвии сборная Южной Кореи Андрей Расторгуев Филипп Хорн Александр Андерсен Эндре Стремсхайм Лукас Фрацшер Витеслав Хорниг Сверре Дален Аспенес Оскар Ломбардо Мартин Невланн Матс Эвербю Артту Хейккинен Биатлон

4 декабря на этапе Кубка IBU в Идре пройдет мужской спринт.

Кубок IBU по биатлону-2022/23

1-й этап

Идре, Швеция

Мужчины

Спринт

Начало – 16:00 по московскому времени.

Старт-лист

2. Оскар Ломбардо (Франция)

5. Александр Андерсен (Норвегия)

7. Матс Эвербю (Норвегия)

9. Витеслав Хорниг (Чехия)

22. Филипп Хорн (Германия)

26. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

29. Артту Хейккинен (Финляндия)

31. Лукас Фрацшер (Германия)

42. Тимофей Лапшин (Южная Корея)

48. Мартин Невланн (Норвегия)

51. Сверре Дален Аспенес (Норвегия)

73. Андрей Расторгуев (Латвия)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные