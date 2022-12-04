Кубок IBU. Стремсхайм, Эвербю, Хорн, Фрацшер, Александр Андерсен, Лапшин пробегут спринт
4 декабря на этапе Кубка IBU в Идре пройдет мужской спринт.
Кубок IBU по биатлону-2022/23
1-й этап
Идре, Швеция
Мужчины
Спринт
Начало – 16:00 по московскому времени.
Старт-лист
2. Оскар Ломбардо (Франция)
5. Александр Андерсен (Норвегия)
7. Матс Эвербю (Норвегия)
9. Витеслав Хорниг (Чехия)
22. Филипп Хорн (Германия)
26. Эндре Стремсхайм (Норвегия)
29. Артту Хейккинен (Финляндия)
31. Лукас Фрацшер (Германия)
42. Тимофей Лапшин (Южная Корея)
48. Мартин Невланн (Норвегия)
51. Сверре Дален Аспенес (Норвегия)
73. Андрей Расторгуев (Латвия)
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