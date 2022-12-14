Кубок IBU. Спринт. Стремсхайм стартует 5-м, Фрацшер – 11-м, Бьонтегорд – 19-м, Улдал – 42-м, Андерсен – 45-м

15 декабря в Италии стартует второй этап Кубка IBU по биатлону. Мужчины пробегут спринтерскую гонку.

Кубок IBU по биатлону-2022/23

2-й этап

Риднау-валь Риданна, Италия

Мужчины

Спринт

Начало – 14.30 по московскому времени.

Старт-лист

2. Матс Эвербю (Норвегия)

5. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

11. Лукас Фрацшер (Германия)

13. Марко Гросс (Германия)

15. Реми Брутье (Франция)

19. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия)

20. Доминик Шмук (Германия)

28. Оскар Ломбардо (Франция)

36. Витеслав Хорниг (Чехия)

42. Мартин Улдал (Норвегия)

45. Александр Андерсен (Норвегия)

95. Мартен Буржуа Републик (Франция)