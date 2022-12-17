Гендиректор РУСАДА об окончании санкций CAS: «Продолжим придерживаться своих основных принципов – операционной независимости и полного соблюдения стандартов»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заявила, что организация продолжит бороться с допингом после окончания санкций, утвержденных Спортивным арбитражным судом ( ) в декабре 2020 года.

« выполняет все функции при строгом соблюдении международных стандартов и будет продолжать придерживаться своих основных принципов – операционной независимости и полного соблюдения стандартов.

После 16 декабря 2022 года мы будем и дальше реализовывать антидопинговую программу в России в соответствии со всеми международными стандартами. Наша цель – обеспечить право спортсменов на соревнования, свободные от допинга, и команда РУСАДА делает для этого все возможное.

С момента вступления в силу решения CAS в декабре 2020 года до сегодняшнего дня, когда его срок де-юре заканчивается, РУСАДА тестировало спортсменов в плановом режиме, занималось обработкой результатов, расследованиями возможных нарушений антидопинговых правил и образовательными мероприятиями. Никаких операционных ограничений на РУСАДА не было и нет», – сказала Логинова.