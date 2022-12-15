Анастасия Шевченко: «На первой стойке мне крикнул Шашилов и у меня получилось собраться. На второй я тоже ждала, но ответа не было»

Биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе.

Сейчас Шевченко, допустившая два промаха, занимает промежуточное второе место.

«Я смотрела гонку парней и видела, что на четвертом рубеже вообще никто не справился из лидеров. И когда я приехала на него, то у меня были мысли, что это очень тяжело для меня тоже.

На первой стойке мне крикнул Михаил Викторович (Шашилов) и у меня получилось собраться. На второй я тоже ждала, что Михаил Викторович крикнет, но ответа не было. Психологически просто не справилась.

Можно ли сказать, что виноват тренер? Нет, в стрельбе виноват только спортсмен.

Немножко не хватает в стрельбе стоя, не получается отработать. Это просто психология, нужно нарабатывать. Конкуренция очень большая. Если не справляться, то за призовые места можно и не бороться», – сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».