Дмитрий Васильев: «Успехи Халили и Серохвостова – хорошая тенденция. Мы видим, как определяются лидеры команды»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил итоги мужского пасьюта на этапе Кубка России в Тюмени.

Победу в сегодняшней гонке одержал Карим Халили, вторым стал Александр Поварницын, третьим – Даниил Серохвостов.

«Меня приятно удивило, как сегодня показали себя Халили и, наверное, даже в большей степени Серохвостов. Их успехи – хорошая тенденция. Сейчас мы видим, как определяются лидеры команды.

Другое дело, что Максим Цветков и Александр Логинов сегодня выступили не очень хорошо. Не понимаю, что случилось с Цветковым – три промаха лежа, два стоя. Непонятная история и с Логиновым. Можно сослаться на то, что это пока начало сезона. Стартов будет еще много. Надеюсь, что со стрельбой они поправят ситуацию.

Возможно, сегодня кто‑то «замазался». Мы знаем, что сейчас не лучшая ситуация с мазями. Не у всех есть полный комплект, потому что существуют ограничения в закупках. Да и с патронами тоже серьезная проблема – не у всех они качественные. В общем, проблем очень много. Смотря на результат, мы должны учитывать массу факторов.

Тем не менее, смотря на картинку, я рад видеть, что молодые ребята более уверенно себя чувствуют. Сегодня был интересный финиш. Думал, что Серохвостов будет фаворитом, тем более он так легко догнал всех.

Но в итоге уступил тактически – сел сзади, а надо было на спуск выходить и сбоку пытаться финишировать, тем более Даниил резкий парень. В итоге он сел и выкат плохим оказался. Но ничего, пусть учится и этим вещам. Глядишь, может быть, в дальнейшем выйдет в лидеры», – отметил Васильев.

❄️Кубок России. Халили победил в гонке преследования, Поварницын – 2-й, Серохвостов – 3-й, Латыпов – 5-й