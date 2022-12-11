Юниорский Кубок IBU. Бадач победил в большом масс-старте, Келлнер – 2-й, Цени – 3-й

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Польский биатлонист Конрад Бадач выиграл большой масс-старт на этапе Кубка IBU среди юниоров в Валь-Мартелло.

Кубок IBU среди юниоров

Валь-Мартелло, Италия

1-й этап

Юниоры

Большой масс-старт

1. Конрад Бадач (Польша) – 35.29,0 (1)

2. Ханс Келлнер (Германия) – 19,8 (1)

3. Элиа Цени (Италия) – 39,9 (4)

4. Кристоф Пирхер (Италия) – 47,6 (3)

5. Степан Кинаш (Украина) – 59,6 (1)

6. Владислав Чихарь (Украина) – 1.08,2 (2)

7. Леон Кинесбергер (Австрия) – 1.14,9 (2)

8. Людек Абрахам (Чехия) – 1.19,3 (4)

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