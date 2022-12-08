Юниорский Кубок IBU. Бадач выиграл спринт, Хаслингер – 2-й, Цени – 3-й
Польский биатлонист Конрад Бадач выиграл спринт на первом этапе Кубка IBU среди юниоров в Валь-Мартелло.
Валь-Мартелло, Италия
1-й этап
Юниоры
Спринт
1. Конрад Бадач (Польша) – 27.16,5 (1)
2. Лукас Хаслингер (Австрия) – 26,6 (1)
3. Элиа Цени (Италия) – 27,5 (2)
4. Матия Легович (Хорватия) – 44,7 (2)
5. Оскар Бархевиц (Германия) – 56,6 (0)
6. Кристоф Пирхер (Италия) – 58,91 (1)
7. Маркус Эпнер (Эстония) – 1.05,6 (0)
8. Николо Бетемпс (Италия) – 1.07,9 (2)
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