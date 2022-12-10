Юниорский Кубок IBU. Цени победил в суперспринте, Бетемпс – 2-й, Легович – 3-й

Итальянец Элиа Цени победил в суперспринте на этапе Кубка IBU среди юниоров в Валь-Мартелло.

Кубок IBU среди юниоров

Валь-Мартелло, Италия

1-й этап

Юниоры

Суперспринт

1. Элиа Цени (Италия) – 21.43,2 (1)

2. Николо Бетемпс (Италия) – 8,9 (4)

3. Матия Легович (Хорватия) – 10,2 (3)

4. Джаса Зидар (Словения) – 15,0 (3)

5. Кристоф Пирхер (Италия) – 21,1 (4)

6. Конрад Бадач (Польша) – 22,9 (3)

7. Туудор Палм (Эстония) – 30,9 (1)

8. Матич Репник (Словения) – 32,1 (3)