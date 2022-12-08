Лариса Куклина: «После Увата очень много народу слегло с температурой, насморком, горлом. Такие температурные режимы во время гонок – нонсенс»

Биатлонистка Лариса Куклина высказалась о погодных условиях на этапе Кубка России в Увате, который проходил с 1 по 4 декабря.

– Пока физическое состояние у меня не очень хорошее. Надо справляться именно на стрельбе, тогда еще можно как‑то побороться. Текущий ход полностью соответствует летней подготовке. Летом было очень много пропущено из‑за травмы, из‑за болезней.

– По мнению олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, организаторы не щадили женщин, не отменив гонку в Увате при сильном морозе. И гонки в такой холод могут негативно повлиять на женское здоровье. Вы согласны?

– Я полностью согласна. После Увата очень много народу слегло именно с температурой, с насморком, с горлом. Такие температурные режимы во время гонок это нонсенс, — сказала Куклина.

🥶 Биатлон окоченел: Сливко – с грелкой во рту, Шевченко – в вязаных варежках, 21 участница снялась, 5 не доехали