Дмитрий Васильев: «Правильно сделали биатлонистки, которые не вышли сегодня на старт. Те, кто проводил соревнования, не жалеют наших женщин»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что сегодняшние гонки на Кубке России могли быть опасны для здоровья биатлонистов.

Сегодня в Увате прошли мужской и женский спринты. Перед гонками температура варьировалась от минус 20 до 28 градусов.

«Правильно сделали биатлонистки, которые не вышли сегодня на старт. Это очень опасно для женского здоровья.

Не то что ты простудишься, можно получить более серьезные болезни по женской части. Те, кто проводил сегодня соревнования, не жалеют наших женщин. Это неправильно», – сказал Васильев.

«Меня больше всего удивляет Бабиков. Пять промахов в лежке – это вообще не вяжется. Бабиков же считается хорошим стрелком. Если вообще ни разу не смог попасть, значит, у него были проблемы какие‑то.

Либо патроны совсем нехорошие, либо действительно замерз ствол. Мороз есть мороз, он преподносит разные сюрпризы. Будем ждать, когда Бабиков проявит себя в теплую погоду, да и не только он», – отметил Васильев.

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