Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по биатлону в Тюмени

С 8 по 11 декабря в Тюмени пройдет третий этап Кубка России по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

3-й этап

Тюмень

Расписание трансляций

8 декабря, четверг

Спринт, мужчины

8:50 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Спринт, женщины

11:50 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

10 декабря, суббота

Гонка преследования, мужчины

8:50 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Гонка преследования, женщины

11:50 Матч ТВ

11 декабря, воскресенье

Большой масс-старт, мужчины

8:50 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Большой масс-старт, женщины

12:05 Матч ТВ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. В расписании указаны только прямые трансляции.

Календарь чемпионата и Кубка России по биатлону: старт соревнований в Чайковском, финал – в Увате