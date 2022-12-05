Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по биатлону в Тюмени
С 8 по 11 декабря в Тюмени пройдет третий этап Кубка России по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.
PARI Кубок России-2022/23 по биатлону
3-й этап
Тюмень
Расписание трансляций
8 декабря, четверг
Спринт, мужчины
8:50 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Спринт, женщины
11:50 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
10 декабря, суббота
Гонка преследования, мужчины
8:50 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Гонка преследования, женщины
11:50 Матч ТВ
11 декабря, воскресенье
Большой масс-старт, мужчины
8:50 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Большой масс-старт, женщины
12:05 Матч ТВ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. В расписании указаны только прямые трансляции.
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