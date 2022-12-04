Кирилл Бажин: «Сейчас не в идеальном состоянии подхожу – начало сезона, нужно разогнаться. В Уфе покажем другой результат»

Биатлонисты Кирилл Бажин и прокомментировали свое выступление в сингл-миксте на этапе Кубка России в Увате (3-е место).

«Волнения никакого не было. Просто перед первым рубежом девушки пошли на лежки, а мы – в стартовую зону. Я пошел спокойно, там разогрелся и все.

Чего не хватило? Моего функционального состояния, скорее всего. Сейчас не в самом идеальном состоянии подхожу – начало сезона, нужно разогнаться, поделать работу, которую не успели сделать из-за морозов. И уже в Уфе покажем совсем другой результат.

Я вчера стартовый протокол изучал и сказал: Тома, все на тебе будет. Потому что мужской состав после вчерашнего спринта был такой, что я понимал – придется очень тяжело бороться. Нужно, чтобы Тома привозила как можно больше преимущества», – сказал Бажин.

«Достаточно рада за первую часть дистанции – удалось отработать чисто, были помарки на второй части, но довольна результатом.

Особо не рассматривали команды соперников, просто настраивались на гонку. Нравится бегать сингл, совсем другая гонка – и больше ажиотажа, и команда чувствуется», – сказала Дербушева в эфире «Матч ТВ».