Алимбекова о финише в сингл-миксте: «Когда Вика Сливко болела за Истамгулова, она говорила: ну кто же? Я ей ответила: Вик, только не сегодня»

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова оценила итоги сингл-микста на этапе Кубка России в Увате, где одержала победу в паре с Антоном Смольским.

«У нас с Антоном была такая тактика – с первых метров уже показывать свою скорость. Мне нужно было как-то выбираться с четвертой стартовой линии. Трасса не совсем широкая именно на подъеме, потому я решила, что нужно уже на равнине начинать убегать.

Силы в себе чувствовала, но так как давно не стартовала, где-то пошла выше своих возможностей – это потом сказалось на стрельбе. Плюс мало тренировок стрелковых проводили в мороз. Так что сегодня хорошая тренировка.

Я знаю, кто такой Антон Смольский, и я знаю, как он может вести себя на последней стрельбе и на последнем круге, поэтому когда Вика Сливко болела за своего сокомандника (Вадима Истамгулова – Sports.ru), она говорит: ну кто же? Я ей отвечаю: Вик, только не сегодня.

Я знаю Антона, последний рубеж он не отдает, а уж последний круг и последние метры я была уверена», – сказала Алимбекова в эфире «Матч ТВ».

❄️ Кубок России. Алимбекова и Смольский выиграли сингл-микст, Сливко и Истамгулов – 2-е, Дербушева и Бажин – 3-и