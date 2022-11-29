Кубок IBU. Идре. Стремсхайм стартует первым, Эвербю – 2-м, Хорн – 3-м, Лапшин – 10-м

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30 ноября в Идре на первом этапе Кубка IBU пройдет мужская гонка преследования. 

Кубок IBU по биатлону-2022/23

1-й этап

Идре, Швеция

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 17.00 по московскому времени. 

1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) 

2. Матс Эвербю (Норвегия) – 0,8

3. Филипп Хорн (Германия) – 0,18

4. Серафин Вистнер (Швейцария) – 0,24

5. Мартин Улдал (Норвегия) – 0,25

6. Лукас Фрацшер (Германия) – 0,39

7. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 0,40

8. Витеслав Хорниг (Чехия) – 0,45

9. Артту Хейккинен (Финляндия) – 0,54

10. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 0,56

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