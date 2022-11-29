Кубок IBU. Идре. Стремсхайм стартует первым, Эвербю – 2-м, Хорн – 3-м, Лапшин – 10-м
30 ноября в Идре на первом этапе Кубка IBU пройдет мужская гонка преследования.
Кубок IBU по биатлону-2022/23
1-й этап
Идре, Швеция
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 17.00 по московскому времени.
1. Эндре Стремсхайм (Норвегия)
2. Матс Эвербю (Норвегия) – 0,8
3. Филипп Хорн (Германия) – 0,18
4. Серафин Вистнер (Швейцария) – 0,24
5. Мартин Улдал (Норвегия) – 0,25
6. Лукас Фрацшер (Германия) – 0,39
7. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 0,40
8. Витеслав Хорниг (Чехия) – 0,45
9. Артту Хейккинен (Финляндия) – 0,54
10. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 0,56
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