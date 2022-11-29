Кубок IBU. Идре. Фрацшер, Лапшин, Стремсхайм, Аспенес, Хорн, Александр Андерсен выступят в спринте

29 ноября на первом этапе Кубка IBU в шведском Идре пройдет мужской спринт. Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях.

по биатлону-2022/23

1-й этап

Идре, Швеция

Мужчины

Спринт

Начало – 16.00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Малте Стефанссон (Швеция)...

10. Лукас Фрацшер (Германия)...

12. (Южная Корея)...

19. (Германия)...

21. Оскар Ломбардо (Франция)...

25. Йоханнес Донхаузер (Германия)...

27. Мартин Улдал (Норвегия)

29. Аспенес (Норвегия)...

32. Эндре Стремсхайм (Норвегия)...

38. Себастьян Маон (Франция)...

43. Филипп Хорн (Германия)...

50. (Норвегия)...

80. Доминик Шмук (Германия)...

82. Мартин Невланн (Норвегия)

Календарь Кубка IBU сезона-2022/23