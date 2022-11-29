Кубок IBU. Идре. Фрацшер, Лапшин, Стремсхайм, Аспенес, Хорн, Александр Андерсен выступят в спринте

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29 ноября на первом этапе Кубка IBU в шведском Идре пройдет мужской спринт. Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях.

Кубок IBU по биатлону-2022/23

1-й этап

Идре, Швеция

Мужчины

Спринт

Начало – 16.00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Малте Стефанссон (Швеция)...

10. Лукас Фрацшер (Германия)...

12. Тимофей Лапшин (Южная Корея)...

19. Марко Гросс (Германия)...

21. Оскар Ломбардо (Франция)...

25. Йоханнес Донхаузер (Германия)...

27. Мартин Улдал (Норвегия)

29. Сверре Дален Аспенес (Норвегия)...

32. Эндре Стремсхайм (Норвегия)...

38. Себастьян Маон (Франция)...

43. Филипп Хорн (Германия)...

50. Александр Андерсен (Норвегия)...

80. Доминик Шмук (Германия)...

82. Мартин Невланн (Норвегия)

Календарь Кубка IBU сезона-2022/23

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