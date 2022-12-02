Кубок IBU. Лапшин, Расторгуев, Хорн, Улдал, Стремсхайм и Вистнер выступят в индивидуальной гонке

3 декабря на первом этапе Кубка IBU по биатлону в Идре пройдет мужская индивидуальная гонка.

Кубок IBU по биатлону-2022/23

1-й этап

Идре, Швеция

Мужчины

Индивидуальная гонка

Начало – 15.30 по московскому времени.

Старт-лист

4. Тимофей Лапшин (Южная Корея)

8. Лукас Фрацшер (Германия)

10. Сверре Дален Аспенес (Норвегия)

13. Мартин Улдал (Норвегия)

18. Серафин Вистнер (Швейцария)

25. Филипп Хорн (Германия)

28. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

36. Марко Гросс (Германия)

45. Александр Андерсен (Норвегия)

51. Матс Эвербю (Норвегия)

76. Андрей Расторгуев (Латвия)

78. Мартин Невланн (Норвегия)

106. Виктор Брандт (Швеция)

Расписание первого этапа Кубка IBU в Идре