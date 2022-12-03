Тамара Дербушева: «Сегодня решила схитрить – побежать в разминочных штанах, мышцы были теплые – было достаточно удобно»

прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Увате (3-е место).

«Михаил Викторович нам дал варежки, чтобы мы не замерзли. Они грели всю дистанцию, было очень тепло. Шашилов позаботился.

Сегодня оделись потеплее под погоду, поэтому было более-менее бежать нормально, хорошо.

Я сегодня решила схитрить – побежать в разминочных штанах, мышцы были теплые – было достаточно удобно. Да, немного другое движение.

Результатом довольна», – сказала Дербушева в эфире .