Тамара Дербушева: «Сегодня решила схитрить – побежать в разминочных штанах, мышцы были теплые – было достаточно удобно»

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Тамара Дербушева прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Увате (3-е место). 

«Михаил Викторович нам дал варежки, чтобы мы не замерзли. Они грели всю дистанцию, было очень тепло. Шашилов позаботился.

Сегодня оделись потеплее под погоду, поэтому было более-менее бежать нормально, хорошо.

Я сегодня решила схитрить – побежать в разминочных штанах, мышцы были теплые – было достаточно удобно. Да, немного другое движение.

Результатом довольна», – сказала Дербушева в эфире «Матч ТВ»

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