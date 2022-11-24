Тамара Дербушева: «Не получилось справиться со стрельбой, долго стреляла, допустила промахи. Но вроде держалась на дистанции»

Биатлонистка Тамара Дербушева прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске (5-е место).

«Внутренне было тепло – хорошая разминка, получилось немного согреться.

Не получилось справиться со стрельбой, долго стреляла, допустила промахи. Но вроде держалась на дистанции. В среднем довольная результатом.

Бегали уже много гонок, но сегодня все равно было легкое волнение – снова начало сезона, радость, эмоции», – сказала Дербушева в эфире «Матч ТВ».