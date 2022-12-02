Йоханнес Бо о пропуске гонок: «Не могу позволить себе не выйти на старт, даже с ковидом. Не хочется проигрывать на Кубке мира с разницей в 20 очков»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Йоханнес Бо коронавирус Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо заявил, что готов выступать на Кубке мира даже будучи больным.

«Если не придется сидеть на унитазе, я буду выступать [в гонках]. Даже если у меня будет температура или еще что-то. Не могу позволить себе не выйти на старт. Даже с ковидом.

Не боюсь ли я нанести вред своему организму? Да, но только если я буду очень болен. Я предпочту выложиться на 90 процентов и пытаться стрелять лучше, чтобы показать неплохой результат.

Не хочется сидеть сложа руки и проигрывать на Кубке мира с разницей в 20 очков (ранее на Кубке мира изменилась система подсчета баллов – Sports.ru) лишь потому, что ты кашлял перед пропущенной гонкой», – сказал Бо.

В Кубке мира по биатлону изменилась система начисления очков: победитель личной гонки получит 90 очков вместо 60

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные