Йоханнес Бо о пропуске гонок: «Не могу позволить себе не выйти на старт, даже с ковидом. Не хочется проигрывать на Кубке мира с разницей в 20 очков»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо заявил, что готов выступать на Кубке мира даже будучи больным.

«Если не придется сидеть на унитазе, я буду выступать [в гонках]. Даже если у меня будет температура или еще что-то. Не могу позволить себе не выйти на старт. Даже с ковидом.

Не боюсь ли я нанести вред своему организму? Да, но только если я буду очень болен. Я предпочту выложиться на 90 процентов и пытаться стрелять лучше, чтобы показать неплохой результат.

Не хочется сидеть сложа руки и проигрывать на Кубке мира с разницей в 20 очков (ранее на Кубке мира изменилась система подсчета баллов – Sports.ru) лишь потому, что ты кашлял перед пропущенной гонкой», – сказал Бо.

В Кубке мира по биатлону изменилась система начисления очков: победитель личной гонки получит 90 очков вместо 60