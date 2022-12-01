Андрей Прокунин может стать тренером сборной Китая (Metaratings)

Российский тренер по биатлону может возглавить сборную Китая, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, в межсезонье Союз биатлонистов России (СБР) рассматривал возможность привлечения Прокунина в тренерский штаб, однако специалист предпочел продолжить тренерскую карьеру за границей. В настоящий момент стороны договариваются об условиях работы.

Прокунин ранее работал с командами Южной Кореи и Украины.

Тренерами сборной Китая в прошлом сезоне были Уле Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева, но контракт с ними не продлили.