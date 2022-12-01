Андрей Прокунин может стать тренером сборной Китая (Metaratings)

Теги Андрей Прокунин сборная Китая жен сборная Китая Биатлон

Российский тренер по биатлону Андрей Прокунин может возглавить сборную Китая, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, в межсезонье Союз биатлонистов России (СБР) рассматривал возможность привлечения Прокунина в тренерский штаб, однако специалист предпочел продолжить тренерскую карьеру за границей. В настоящий момент стороны договариваются об условиях работы.

Прокунин ранее работал с командами Южной Кореи и Украины.

Тренерами сборной Китая в прошлом сезоне были Уле Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева, но контракт с ними не продлили.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные