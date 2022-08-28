Виктор Майгуров: «Были предложения со стороны Китая тренироваться вместе с ними на их территории. Но ни о какой смене гражданства речи не шло»

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что российским биатлонистам предлагали готовиться к сезону в Китае. 

«У нас были предложения со стороны Китая, чтобы тренироваться вместе с ними на их территории. Но ни о какой смене гражданства речи не шло. Спортсмены взвесили все за и против и решили тренироваться у себя в стране.

Речь шла о том, чтобы провести очень много времени в Китае. Спортсмены сами отказались. Такие предложения были и в других видах спорта, но, насколько я знаю, их никто не принял.

Они нам не подошли не в плане какой-то выгоды, а просто они не ложились в то, как мы видим тренировочный процесс. 

Варианты выехать на сборы за границу в принципе есть. Если есть шенгенская виза, можно поехать в Европу. Туристы же ездят. Но у нас есть где тренироваться в России.

Да, нет пока объекта на высоте 1800 метров, а всего остального уже достаточно. Тем более, первый снег у нас раньше, чем в Европе, так что скоро все будут ездить к нам.

Норицын сказал, что заграничные командировки сейчас не одобряются? Ко мне он не обращался. К кому еще в СБР можно обращаться, кроме меня? Минспорт все равно отправил бы его ко мне.

Посмотрите на белорусов. Они весь подготовительный сезон выступали у себя в Раубичах. Приезжают на высоту и спокойно бегут», – сказал Майгуров. 

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