Женская индивидуальная гонка на этапе Кубка России в Увате перенесена на 2 декабря из-за мороза

Женская индивидуальная гонка на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате перенесена на 2 декабря.

Сегодня гонка не сможет состояться из-за мороза.

«Решение жюри: женская гонка на этапе PARI Кубка России в Увате перенесена на 2 декабря (11:00 мск).

По мужской гонке жюри соберется сегодня в 10:00 мск», – сообщили в Союзе биатлонистов России ( ).

Кубок России. 2-й этап. Гореева, Гербулова, Алимбекова, Сливко, Казакевич, Куклина пробегут индивидуальную гонку