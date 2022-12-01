Женская индивидуальная гонка на этапе Кубка России в Увате перенесена на 2 декабря из-за мороза
Женская индивидуальная гонка на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате перенесена на 2 декабря.
Сегодня гонка не сможет состояться из-за мороза.
«Решение жюри: женская гонка на этапе PARI Кубка России в Увате перенесена на 2 декабря (11:00 мск).
По мужской гонке жюри соберется сегодня в 10:00 мск», – сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).
Кубок России. 2-й этап. Гореева, Гербулова, Алимбекова, Сливко, Казакевич, Куклина пробегут индивидуальную гонку
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