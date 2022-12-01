Старт женской индивидуальной гонки на этапе Кубка России в Увате перенесен на 9:50 по московскому времени
Старт женской индивидуальной гонки на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате из-за мороза перенесен на 9:50 по московскому времени.
Об этом сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.
«Жюри перенесло старт индивидуальной гонки у женщин на час», – написал Аверьянов.
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