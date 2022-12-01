Старт женской индивидуальной гонки на этапе Кубка России в Увате перенесен на 9:50 по московскому времени

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России Кубок России Сергей Аверьянов Биатлон

Старт женской индивидуальной гонки на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате из-за мороза перенесен на 9:50 по московскому времени.

Об этом сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБРСергей Аверьянов.

«Жюри перенесло старт индивидуальной гонки у женщин на час», – написал Аверьянов.

Кубок России. 2-й этап. Гореева, Гербулова, Алимбекова, Сливко, Казакевич, Куклина пробегут индивидуальную гонку

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