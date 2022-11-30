Кубок России. 2-й этап. Гореева, Гербулова, Алимбекова, Сливко, Казакевич, Куклина пробегут индивидуальную гонку

1 декабря на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате пройдет женская индивидуальная гонка.

Кубок России-2022/23 по биатлону

2-й этап

Уват

Индивидуальная гонка

Женщины

Начало – 8:50 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

2. Екатерина Бех

3. Екатерина Носкова

4. Наталья Гербулова

7. Елизавета Каплина

9.

10. Анастасия Шевченко

14. Ксения Довгая

16. Наталия Шевченко

17.

19.

30. Анастасия Егорова

31. Анастасия Батманова

35. Ирина Кручинкина (Беларусь)

40. Елена Кручинкина (Беларусь)

43. (Беларусь)

44. Анна Никулина

47.

49. Тамара Дербушева

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Увате