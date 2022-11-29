Кубок IBU. Идре. Хинц, Хеттих, Брурссон, Юханссон, Аввакумова, Лампич, Слеттемарк выступят в спринте
29 ноября на первом этапе Кубка IBU в шведском Идре пройдет женский спринт. Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях.
Кубок IBU по биатлону-2022/23
1-й этап
Идре, Швеция
Женщины
Спринт
Начало – 12.30 по московскому времени.
Старт-лист
1. Анна Гандлер (Австрия)...
5. Валентина Семеренко (Украина)...
8. Ванесса Хинц (Германия)...
12. Янина Хеттих-Вальц (Германия)...
16. Муна Брурссон (Швеция)
17. Тильда Юханссон (Швеция)
18. Марион Визенсартер (Германия)
19. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)...
27. Лена Репинч (Словения)...
33. Камиль Бене (Франция)
34. Екатерина Аввакумова (Южная Корея)
35. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия)...
38. Жилонн Гигонна (Франция)...
54. Селина Гротиан (Германия)...
57. Анамария Лампич (Словения)...
70. Сара Андерссон (Швеция)
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