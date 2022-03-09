Кубок IBU. Эрдал, Фемстейневик, Жанмонно, Визенсартер, Каррара выступят в спринте

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10 марта на этапе Кубка IBU в итальянском Риднау пройдет женский спринт. Российские биатлонисты не принимают участия в соревнованиях.  

Кубок IBU по биатлону-2021/22

8-й этап

Риднау, Италия

Женщины

Спринт

Начало – 12:30 по московскому времени. 

Старт-лист

2. Каролине Эрдал (Норвегия)

3. Линда Цингерле (Италия)

4. Ханна Кебингер (Германия)...

7. Анна Гандлер (Австрия)...

11. Алла Гиленко (Молдова)

12. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)...

14. Камиль Бенед (Франция)...

17. Йенни Энодд (Норвегия)...

18. Эмма Нильссон (Швеция)...

21. Элизабет Хогберг (Швеция)...

23. Лу Жанмонно Лоран (Франция)...

25. Марион Визенсартер (Германия)...

27. Ингела Андерссон (Швеция)...

30. Жилонн Гигонна (Франция)...

33. Софи Шово (Франция)...

35. Анна Вайдель (Германия)...

38. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)...

41. Беатриче Трабуки (Италия)...

43. Юлиане Фрювирт (Германия)...

47. Микела Каррара (Италия)...

55. София Шнайдер (Германия)

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