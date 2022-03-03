Кубок IBU. Эрдал, Вайдель, Каррара, Жанмонно, Фемстейневик выступят в спринте

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3 марта на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде пройдет женский спринт. Сборная России не участвует в соревнованиях. 

Кубок IBU по биатлону-2021/22

7-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Женщины

Спринт

Начало – 16:00 по московскому времени. 

Старт-лист

1. Элизабет Хогберг (Швеция)

3. Камиль Бенед (Франция)...

5. Анна Гандлер (Австрия)...

7. Каролине Эрдал (Норвегия)...

10. Каролин Коломбо (Франция)

11. Анна Вайдель (Германия)

12. Эмма Нильссон (Швеция)

13. Ингела Андерссон (Швеция)

17. Марион Визенсартер (Германия)...

19. Микела Каррара (Италия)...

21. Лу Лоран Жанмонно (Франция)...

24. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)...

26. Йенни Энодд (Норвегия)...

30. Элеонора Фаунер (Италия)...

32. Элла Халварссон (Швеция)...

35. Юлиане Фрювирт (Германия)...

37. Софи Шово (Франция)...

39. Гилонне Гигонна (Франция)...

41. Ханна Кебингер (Германия)

 

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