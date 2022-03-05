Кубок IBU. Фемстейневик, Жанмонно Лоран, Хогберг, Коломбо, Эрдал выступят в масс-старте 60

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6 марта на этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде пройдет женский масс-старт 60.

Кубок IBU по биатлону-2021/22

7-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Женщины

Масс-старт 60

Начало – 15:30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)

2. Лу Жанмонно Лоран (Франция)

3. Элизабет Хогберг (Швеция)

4. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)

5. Камиль Бенед (Франция)

6. Жилонн Гигонна (Франция)

7. Софи Шово (Франция)

8. Каролин Коломбо (Франция)

9. Каролине Эрдал (Норвегия)

10. Марион Визенсартер (Германия)

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