Юрий Каминский: «У спортсменов в минус 18 были обморожены щеки, страшно представить, что было бы при минус 25. Они бы пачками слегли»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону заявил, что считает правильным решение об отмене гонок первого этапа Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Я уверен, что решение отменить гонки было правильным. Сегодня было чуть-чуть потеплее, но есть правила, по которым проводятся соревнования по биатлону.

Не должно быть ниже 18 градусов, а было 25. И что, мы будем спортсменов «убивать»? Ради чего?

У них в минус 18 градусов были щеки обморожены. Страшно представить, что было бы при минус 25. Они бы пачками слегли.

Спортсмены бы обморозили пальцы. Со стрельбой могли бы быть проблемы навсегда. Сами спортсмены в моей группе не побежали бы в такую погоду.

Минус 25 – это не пограничная, а запредельная температура. Если в Увате будет в районе минус 18, будем смотреть на месте», – сказал Каминский.

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