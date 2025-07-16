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Виттоцци о возобновлении тренировок: «Я боялась, что боль вернется – из-за этого первый месяц дался тяжело. Но постепенно чувствую себя гораздо лучше»

Лиза Виттоцци рассказала, чего она боялась после возобновления тренировок.

Итальянская биатлонистка ранее восстановилась от травмы спины. С 5 по 17 июля она проводит сбор во французском Бессане.

«Я обожаю это место и очень ценю проведенное здесь время. Конечно, в Италии у нас есть такие места для тренировок, но приятно побыть за рубежом, это отвлекает от рутины.

Здесь у меня стандартная тренировочная программа. Когда я возобновила подготовку, самым сложным было избавиться от мыслей. Я боялась, что боль вернется – из-за этого первый месяц дался тяжело. Но постепенно я чувствую себя гораздо лучше и могу без проблем переносить тренировочные нагрузки», – сказала Виттоцци.

Виттоцци 30 лет, она обладатель Большого хрустального глобуса-2023/24. В сезоне-2024/25 она не выступала.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Ski Chrono
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