Каминский об отмене гонок: «Не очень понятно, о чем думали составители календаря. Это что, новость, что в Ханты-Мансийске в это время года такие морозы?»

Старший тренер сборной России по биатлону раскритиковал составителей календаря внутрироссийских стартов в этом сезоне.

Гонки преследования и эстафеты на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске были отменены из-за мороза.

«Не очень понятно, о чем думали составители календаря. Это что, новость, что в Ханты-Мансийске в это время года такие морозы?

Местные старожилы рассказывают, что у них всегда так. А легкие спортсменов мы тут «убиваем». Они потом просто не смогут показать результаты, на которые они способны.

Претензии тут не к организаторам, а именно к составителям календаря. Менять его надо было давно.

Хорошо хоть «Ижевской винтовки» сейчас не будет, а будет гонка в Рязани. А то там бы тоже морозились в минус 25», – сказал Каминский.