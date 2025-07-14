«Не будет такого, что приедем и будем проигрывать по пять минут. Думаю, начнется с 30 места». Резцова о возвращении российских биатлонистов на Кубок мира

Резцова считает, что после возвращения на Кубок мира россияне начнут с 30-х мест.

– Представим, что едем на чемпионат мира или Олимпийские игры прямо сейчас. Кто из наших мог бы приехать в идеальной форме и разорвать?

– Никого не выделяю, кто сейчас мог бы поехать и разорвать. Но есть год, чтобы поработать над худшими сторонами и не забывать над своими достоинствами. Отмечу Наталью Шевченко . У нее большая проблема со скоростью стрельбы, но она более-менее стабильный игрок, готова поехать на международные старты.

Настя Халили будет готова тоже, если справится с головой. Настя умеет все: быстро и хорошо стрелять, быть в хорошей физической форме. Но у нее проблемы с психологией. Это решается. Настя может вырасти в сильную спортсменку. С удовольствием я бы поехала. Мне тоже есть над чем работать.

– Есть опасение, что из-за трехлетнего простоя не будем конкурентоспособными?

– Первое время так и будет. Но на каждом старте будем набирать форму. В этом не вижу большой проблемы. Когда соревнуешься с лидерами, это рост. Мы все профессионалы своего дела и можем провести хороший анализ, сделать выводы.

Не будет такого, что приедем и будем проигрывать по пять минут, что невозможно отыграть. Думаю, начнется с 30 места. На таком уровне это небольшая разница, пара ошибок. Быстро перемещаешься до десятого места, а потом тихонько до призовых, – сказала двукратный призер Олимпиады-2022 Кристина Резцова.

«Семеро могут спокойно бороться за топ-15». Наши биатлонисты готовы разнести всех на Кубке мира?