Резцова об Олимпиаде-2026: «Я спортсмен, в политике ничего не понимаю и надеюсь, что нас допустят. Не вижу ничего страшного в нейтральном статусе»

Резцова выразила надежду, что российские биатлонисты поедут на Олимпиаду-2026.

– До следующей Олимпиады остается меньше года. Какие мысли?

– Готовиться, быть готовой поехать и завоевать золотые медали. Меня всю жизнь учили к тому, что надо готовиться и ставить высокие цели.

– Готовы ехать в нейтральном статусе?

– В Пекин мы ездили в нейтральном статусе – как сборная Олимпийского комитета России, а не сборная России. Не вижу ничего страшного, если поедем в таком же формате.

Но речь заходит о выборе против своей страны. Поехать, чтобы потом были политические проблемы? Не готова отвечать. Я спортсмен, в политике ничего не понимаю и надеюсь, что нас допустят.

– Сейчас на международной арене к россиянам не лучшее отношение. Как было на Играх в Пекине?

– Мы же со спортсменами объездили весь Кубок мира. Все нормально было. Конечно, всегда есть пара человек, кто другого мнения. В этом нет ничего страшного, главное, не обращать внимание.

– Италия-2026 – сейчас ваша главная мотивация в карьере?

– Да, сто процентов, – сказала двукратный призер Пекина-2022 Кристина Резцова.

«Семеро могут спокойно бороться за топ-15». Наши биатлонисты готовы разнести всех на Кубке мира?