Бывший тренер сборной Латвии по биатлону Илмарс Брицис отстранен на 6 месяцев из-за конфликта с Андреем Расторгуевым

Экс-тренер сборной Латвии по биатлону Илмарс Брицис отстранен на шесть месяцев.

Брициса отстранили от любой деятельности, связанной с биатлоном, из-за конфликта с призером ЧМ-2024 Андреем Расторгуевым. Об этом сообщила пресс-служба независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU).

В феврале текущего года Расторгуев обвинил Брициса в том, что тот напал на него и избил. Спортсмен заявил, что у него сломан нос и серьезно травмировано плечо.

После этих обвинений 55-летний Брицис покинул должность тренера латвийской команды.

«После тщательного расследования Брицис признал свою ответственность за действия, нарушающие ключевые положения Кодекса честности IBU, включая требования профессионального и вежливого поведения, а также запрет на физическое насилие и действия, угрожающие безопасности других. Нарушение связано с физической конфронтацией со спортсменом во время соревнований.

Илмарс Брицис сотрудничал с BIU на протяжении всего процесса, и это было учтено при определении срока дисквалификации. Ему запрещено участвовать в биатлоне в любом качестве с 17 июля 2025 года до окончания срока отстранения – 18 января 2026 года», – говорится в заключении, опубликованном на сайте BIU.

«Это решение ставит точку в данном деле. BIU не потерпит насилия или любого поведения, ставящего под угрозу безопасность и благополучие спортсменов и других участников», – отметил глава BIU Грег Маккенна.

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