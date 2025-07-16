Анастасия Киннунен будет работать с командой Австралии по биатлону

Бывшая биатлонистка сборных Беларуси и Финляндии Анастасия Киннунен (Дуборезова) будет работать с командой Австралии.

40-летняя Киннунен поучаствует в тренировочных сборах на Зеленом континенте. Это входит в программу партнерства Австралии и Финляндии.

На данный момент Киннунен также является тренером молодежной финской сборной U19. Планируется, что она продолжит работу в этой должности.

Киннунен завершила спортивную карьеру в марте 2023 года. Она трижды попадала в топ-10 в личных гонках на Кубке мира, участвовала в трех Олимпийских играх, а также брала бронзу на чемпионате мира по летнему биатлону в суперспринте.