Программа этапа Кубка России в Ханты-Мансийске может измениться из-за погоды. Решения о проведении гонок будут приняты перед стартами

Руководитель организации «Юграмегаспорт» Валерий Радченко рассказал о возможных изменениях в программе первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.

24 ноября в рамках соревнований планируются мужской и женский спринты, 26 ноября – гонки преследования, 27 ноября – эстафеты.

«Решение о проведении гонок будет принято непосредственно перед стартом жюри, техделегатом и главным судьей соревнований.

Трассы полностью готовы к проведению соревнований, как и стадион. Мы учли пожелания техделегата Вадима Ивановича Мелихова.

В официальной тренировке приняли участие всего несколько спортсменов, потому что у нас сейчас минус 24 градуса. На завтра прогноз нормальный, скорее всего, мы сможем провести гонки.

На выходные [прогноз] чуть похуже, поэтому, думаю, что в программе будут изменения. Но прогноз меняется каждый день, поэтому будем надеяться на лучшее», – сказал Радченко.

Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске