«Решение Международного паралимпийского комитета вызывает подлинное отвращение». Поздняков о приостановке членства России

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) приостановить членство России.

«Вчерашнее решение МПК вызывает подлинное отвращение.

ОКР выражает полную поддержку нашим паралимпийцам в этот непростой момент. Уверен, вместе мы все преодолеем», – заявил Поздняков.

Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России

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