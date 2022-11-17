«Решение Международного паралимпийского комитета вызывает подлинное отвращение». Поздняков о приостановке членства России

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) приостановить членство России.

«Вчерашнее решение МПК вызывает подлинное отвращение.

ОКР выражает полную поддержку нашим паралимпийцам в этот непростой момент. Уверен, вместе мы все преодолеем», – заявил Поздняков.

Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России