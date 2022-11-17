Олег Матыцин: «Международный паралимпийский комитет сам же нарушает свои принципы. Мы не готовы соглашаться с политизацией спорта»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался против политизации спорта.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Отстранение ПКР выглядит необоснованным и ангажированным решением МПК. Международный паралимпийский комитет ссылается на невыполнение условий членства, однако ни одного доказательства этому не предоставлено.

МПК сам же нарушает свои принципы, демонстрируя, что нет никакого равноправия. Мы не готовы соглашаться с откровенной политизацией спорта и продолжаем бороться против дискриминации российских спортсменов и ПКР.

Паралимпийцы – это люди, которые смогли преодолеть жизненные невзгоды и найти себя в спорте, сделать спорт своей профессией. Мы знаем, сколько труда и силы воли стоит за их результатами, и не можем принять решение, которое не имеет ничего общего с духом справедливой и честной борьбы», – заявил Матыцин.