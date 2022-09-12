Международный паралимпийский комитет 16 ноября проведет голосование по вопросу членства паралимпийских комитетов России и Беларуси

Международный паралимпийский комитет (МПК) на внеочередной генеральной ассамблее 16 ноября проголосует по вопросу сохранения или лишения членства Паралимпийских комитетов России и Беларуси.

Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«16 ноября МПК проведет внеочередную генеральную ассамблею для голосования по вопросу о том, сделать ли соблюдение олимпийского перемирия обязательным условием членства, а также решить вопрос о членстве Паралимпийских комитетов России и Беларуси в МПК.

Кроме того, в конце декабря 2022 года МПК будет принимать решение о полном восстановлении членства ПКР, которое было приостановлено в августе 2016 года в связи с обвинением в наличии государственной допинговой системы в стране.

МПК не представил каких-либо конкретных документов, доказывающих факты. Вы помните арбитражный суд в декабре 2020 года, где ПКР выступал.

В решении четко записано – из доказательств, имеющихся в деле, не следует, что ОКР и ПКР были ответственны за манипуляции московскими данными. В настоящее время ПКР полностью выполняет все критерии , – сказал Рожков.