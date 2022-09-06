Более 1800 спортсменов выступят на летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Заявки подали Беларусь, Армения, Казахстан и другие страны

Более 1800 спортсменов, включая иностранцев, примут участие в летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Игры «Мы вместе. Спорт» пройдут с 2 по 9 октября в Сочи.

«Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» станут одним из самых масштабных соревнований среди спортсменов-паралимпийцев, проводимых в России.

В главную судейскую коллегию соревнований поступили спортивные заявки от команд из Беларуси, Армении, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Грузии, Германии, а также от команд 78 субъектов Российской Федерации.

Участниками соревнований станут более 1800 человек, из которых 170 – представители иностранных государств и более 1000 – российские спортсмены», – сказал Рожков.

Зимние игры «Мы вместе. Спорт» прошли с 16 по 21 марта 2022 года в Ханты-Мансийске.