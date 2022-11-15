Станислав Поздняков: «Важно, чтобы обращение Баха к политическим кругам определенных стран имело практический смысл в виде снятия несправедливых рекомендаций»

Президент Олимпийского комитета России ( ) отреагировал на призыв не политизировать спорт.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) обратился к лидерам G20 с просьбой включить пункт о «спортивной нейтральности» в совместное заявление по итогам саммита на Бали.

«Впервые с конца февраля этого года заявление главы Международного олимпийского комитета было строго в соответствии с Олимпийской хартией.

Теперь очень важно, чтобы вербальное обращение главы МОК к определенным политическим кругам определенных стран имело практический смысл в виде снятия несправедливых рекомендаций, которые были наложены на российский спорт.

Я не могу дать оценку, но повторно констатирую тот факт, что в действительности мы наблюдаем впервые с конца февраля выступление главы со строгим соответствием Олимпийской хартии», – сказал Поздняков.

Томас Бах: «Необходимо, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, символа мира из Игр не получится»