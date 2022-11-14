Екатерина Юрлова-Перхт: «Я не делала никаких заявлений о том, что заканчиваю карьеру. Поэтому этот вопрос снят»

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Чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт подтвердила, что готовится к предстоящему сезону. 

Сегодня главный тренер сборной Санкт‑Петербурга Александр Касперович заявил, что биатлонистка решила продолжить карьеру.

«Я не делала никакие заявления о том, что я заканчиваю карьеру. Поэтому вопрос этот снят.

Все хорошо, по плану готовлюсь к предстоящему сезону», – сказала Юрлова.

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