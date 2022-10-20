Виктор Майгуров: «Завершение сезона почему бы не сделать в Мурманской области? Прекрасные условия и погодные, и снежные»

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Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров предложил провести закрытие сезона в Мурманской области. 

«Завершение сезона почему бы не сделать в Мурманской области? Здесь прекрасные условия и погодные, и снежные, и многие мои сверстники-иностранцы вспоминают былые времена.

Мой период активной спортивной жизни – с 1988 по 2000 год, и сезон мы традиционно завершали в Мурманске.

Если раньше мы просили: «Возьмите нас туда или туда», то сейчас регионы борются за право проведения Кубков России», – сказал Майгуров в ходе встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. 

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