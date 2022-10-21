Виктор Майгуров: «У Падина в сборной России пока официальной должности нет. Если он готов, будем с ним сотрудничать»

Глава Союза биатлонистов России ( ) высказался о статусе тренера Андрея Падина в сборной России.

Падин работал в группе на сборе в Сочи в качестве приглашенного специалиста.

«По работе в сборной России могу сказать, что пока официальной должности у него нет. Это была инициатива Михаила Шашилова, который согласовал ее с нами.

Падину мы предлагали работу весной, но у него тогда были личные причины и проблемы со здоровьем. Сейчас все с этим в порядке. Если он готов, будем с ним сотрудничать», – сказал Майгуров.

Михаил Шашилов: «Падин будет работать в сборной. Надеюсь, с нового сезона он плотно займется командой»