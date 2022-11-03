Ульяна Нигматуллина пропустит сезон из-за беременности

Серебряный призер Олимпийских игр по биатлону Ульяна Нигматуллина пропустит сезон-2022/23 из-за беременности.

Об этом спортсменка сообщила в подкасте.

«В этом сезоне я отвлекусь на серьезную миссию – рождение ребенка. Все должно произойти в начале феврале», – сказала Нигматуллина.

Нигматуллиной – 28 лет. На Олимпиаде-2022 в Пекине она взяла бронзу в смешанной эстафете и серебро в обычной эстафете.

Супруг Ульяны Нигматуллиной — бывший лыжник, трехкратный призер Универсиад Ильшат Нигматуллин. Он также является ее личным тренером.

Ранее о пропуске сезона из-за беременности сообщила еще один серебряный призер эстафеты Пекина-2022 – Кристина Резцова.